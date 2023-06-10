Западные СМИ сообщают о новых данных в деле о подрыве "Северных потоков".

Так, издание Wall Street Journal пишет, что Польша использовала диверсантов в качестве оперативной базы для повреждения газопровода. Это установили немецкие следователи.

Они полностью реконструировали двухнедельный рейс яхты "Андромеда", на которой шли предполагаемые подрывники. Яхта отклонилась от своей цели и направилась в польские воды, о чем говорят данные радио- и навигационного оборудования "Андромеды", спутниковых и мобильных телефонов, учетных записей Gmail.

Также следователи пытаются установить личности предполагаемых украинцев, которые, возможно, были на борту яхты. У следствия есть образцы их ДНК.

Также по данным государственного бельгийского телеканала RTBF, ЦРУ после взрыва на газопроводах уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке.

"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", - указывает телеканал.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США узнали о якобы украинском плане нападения на трубопроводы за три месяца до подрыва.

Владимир Зеленский на этой неделе в интервью немецким СМИ опроверг причастность Киева к диверсии.