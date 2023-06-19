Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 19 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что на части направлений ВСУ двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам россиян. Потерянных территорий нет. Рассказал о заседании Ставки ВГК, где докладывали главком и глава разведки. Подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии. Сообщил о телефонном разговоре с британским премьером Риши Сунаком, которого поблагодарил за дальнобойные ракеты. Также рассказал о телефонном разговоре с главой Еврокомиссией, премьерами Нидерландов и Дании, главой Мирового банка.

Ранее в Минобороны подвели итоги двух недель контрнаступления. На Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Также сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы, касающиеся ее территориальной целостности.