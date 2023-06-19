Украина никогда не пойдет на компромиссы, касающиеся ее территориальной целостности.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal.

"Никаких переговоров с россиянами до того момента, пока тут пребывают их войска, не будет", - сказал Ермак.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Лукашенко заявил, что Украина якобы была готова отдать Крым в долгосрочную аренду России в ходе переговоров в марте 2022 года. В Кремле такие переговоры опровергли.

Ранее Владимир Зеленский снова повторил, что мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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