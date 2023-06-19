"Переговоров до вывода войск не будет". Ермак заявил, что Украина не уступит свои территории
Украина никогда не пойдет на компромиссы, касающиеся ее территориальной целостности.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal.
"Никаких переговоров с россиянами до того момента, пока тут пребывают их войска, не будет", - сказал Ермак.
Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Лукашенко заявил, что Украина якобы была готова отдать Крым в долгосрочную аренду России в ходе переговоров в марте 2022 года. В Кремле такие переговоры опровергли.
Ранее Владимир Зеленский снова повторил, что мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.
Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.
.