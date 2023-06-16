Мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с делегацией лидеров стран Африканского Союза.

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече: допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", – сказал Зеленский.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призывы Москвы к миру "пропагандистским блефом".

Вы хотите мира? Вы хотите прекращения огня? Этого можно добиться одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о выводе войск с территории иностранного суверенного государства. И тогда мы сможем поговорить. О правилах послевоенного существования, зоне демилитаризации на территории России и крупных компенсациях", – написал Подоляк в Твиттере.

А на днях Подоляк сообщал, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и страны Африки.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен", - отмечал он.