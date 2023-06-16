Президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу, 16 июня, в ходе визита в Киев призвал Украину и Россию к урегулированию конфликта путем переговоров.

Об этом Рамафоса заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Конфликт необходимо решить, нужно достичь мира с помощью переговоров", - приводят западные СМИ слова президента ЮАР.

"Мы выступаем за деэскалацию с обеих сторон", - сказал Рамафоса.

Напомним, на той же пресс-конференции Зеленский заявил, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск с украинской территории.

Ранее журналисты Reuters писали о том, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, является предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

Кроме того, инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявлял, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.