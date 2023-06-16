Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже прибыл в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. В столице уже перекрыт центр города и начались пробки из-за визита делегации.

Видео прибытия главы ЮАР публикуют 16 июня Telegram-каналы.

На вокзале Рамафосу встретили спецпредставитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Гроневальд.

В субботу африканская миссия направится в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

Сообщалось, что в посредническую миссию Африки вошли президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.

В конце мая инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

Однако накануне журналисты Reuters узнали, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.