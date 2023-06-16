В Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Видео
Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже прибыл в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. В столице уже перекрыт центр города и начались пробки из-за визита делегации.
Видео прибытия главы ЮАР публикуют 16 июня Telegram-каналы.
На вокзале Рамафосу встретили спецпредставитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Гроневальд.
В субботу африканская миссия направится в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.
Сообщалось, что в посредническую миссию Африки вошли президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.
В конце мая инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.
Однако накануне журналисты Reuters узнали, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.