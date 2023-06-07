Мирная миссия президентов нескольких стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса 16 июня прибудет в Киев. После Киева в планах президентов значится Санкт-Петербург.

Об этом сообщил сотрудник некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая содействует поездке миссии.

"Подготовительная работа в рамках мирной миссии стран Африки "Дорога к миру" по урегулированию в Украине завершена, она проводилась с 22 мая по 5 июня. Поездка лидеров в Россию и в Украину состоится до конца июня 2023 года. В ходе виртуальной конференции между главами государств [ряда африканских стран] и Brazzaville Foundation, состоявшейся 5 июня, была достигнута договоренность о том, что координация визита африканских лидеров [в Москву и Киев], включая материально-технические и дипломатические аспекты, будет осуществляться по дипломатическим каналам соответствующих стран", - говорится в коммюнике организации, опубликованном в среду в ЮАР.

В группу по урегулированию конфликта в Украине входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда, ЮАР и Коморские Острова.

Ранее инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

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