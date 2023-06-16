Президент ЮАР Сирил Рамафоса выехал из Варшавы в Киев, где завтра, 16 июня, проведет переговоры с руководством Украины по мирному урегулированию.

Об этом сообщает администрация президента ЮАР.

Сообщается, что в четверг, 15 июня, Рамафоса посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Тем временем в столичной полиции заявляют, что в связи с визитом африканских лидеров завтра в течение дня будет ограничено движение транспорта по центральным улицам Киева.

Правоохранители призывают водителей выбирать маршрут с учетом ограничений. О возобновлении движения транспорта сообщат впоследствии.

Напомним, в ходе запланированного визита лидеров африканских стран в Киев предполагается, что они обсудят с президентом Владимиром Зеленским свой вариант прекращения войны в Украине. А в субботу они направятся в Санкт-Петербург на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

Сообщалось, что в посредническую миссию Африки вошли президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.