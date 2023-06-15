Частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился корреспондент агентства, другие "меры доверия", которые хотят предложить африканские лидеры, включают приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, а также вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси.

Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

Сообщалось, что в посредническую миссию Африки вошли президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.

Ожидается, что в пятницу, 16 июня, миссия прибудет в Киев и переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в субботу в Санкт-Петербурге встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

Однако на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и страны Африки.