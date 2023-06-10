Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой выразил поддержку африканской инициативы по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Сообщается, что Си Цзиньпин одобрил формирование мирной делегации, состоящей из государственных глав и лидеров африканских стран, которая планирует посетить Россию и Украину. Он выразил надежду на то, что эти миролюбивые и справедливые страны смогут убедить стороны в необходимости мира и способствовать ведению переговоров.

"Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины", - заявил глава КНР.

Также председатель Китая считает, что существует вероятность создания благоприятных условий для урегулирования конфликта.

Как писала "Страна", ранее в Африке предложили темы для начала переговоров между Украиной и РФ. У Зеленского приветствовали инициативу африканских стран приехать в Украину, чтобы обсудить их "мирный план".

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