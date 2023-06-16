Зеленский показал видео встречи с африканской делегацией в Киеве. Состав участников
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своей встречи с миротворческой делегацией африканских стран, посетивших сегодня Киев.
Соответствующий пост Зеленский разместил в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в состав делегации вошли:
- президент Союза Коморских островов Азали Ассумани;
- президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса;
- президент Республики Сенегал Маки Салл;
- президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема;
- премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули;
- специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.
Ранее стало известно, что страны Африки хотят предложить мирный план, предусматривающий переговоры о прекращения огня без вывода войск РФ с украинской территории.
После встречи с лидерами африканских стран Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий.
Напомним, во время дневной ракетной атаки РФ членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище.
Однако позже африканская делегация посчитала дезинформацией сообщения о взрывах в Киеве и назвала их "забавными".