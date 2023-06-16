Владимир Зеленский встретился с африканской делегацией. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своей встречи с миротворческой делегацией африканских стран, посетивших сегодня Киев.

Соответствующий пост Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в состав делегации вошли:

  • президент Союза Коморских островов Азали Ассумани;
  • президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса;
  • президент Республики Сенегал Маки Салл;
  • президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема;
  • премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули;
  • специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

Ранее стало известно, что страны Африки хотят предложить мирный план, предусматривающий переговоры о прекращения огня без вывода войск РФ с украинской территории.

После встречи с лидерами африканских стран Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий.

Напомним, во время дневной ракетной атаки РФ членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище.

Однако позже африканская делегация посчитала дезинформацией сообщения о взрывах в Киеве и назвала их "забавными".

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