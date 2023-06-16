Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своей встречи с миротворческой делегацией африканских стран, посетивших сегодня Киев.

Соответствующий пост Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в состав делегации вошли:

президент Союза Коморских островов Азали Ассумани;

президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса;

президент Республики Сенегал Маки Салл;

президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема;

премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули;

специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

Ранее стало известно, что страны Африки хотят предложить мирный план, предусматривающий переговоры о прекращения огня без вывода войск РФ с украинской территории.

После встречи с лидерами африканских стран Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий.

Напомним, во время дневной ракетной атаки РФ членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище.

Однако позже африканская делегация посчитала дезинформацией сообщения о взрывах в Киеве и назвала их "забавными".