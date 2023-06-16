Президент ЮАР Сирил Рамафосу не поверил предупреждениям о взрывах в Киеве во время своего визита в Украину. Он назвал их неправдой.

Об этом сообщает южноафриканский портал news24.

"Это дезинформация и неправда", — приводит издание слова президента на фоне сообщений о взрывах в Киеве.

Пресс-секретарь президента Винсент Магвеня также отрицает сообщения о взрывах в столице и называет информацию о них "забавными".

Африканцы настаивают, что за время пребывания в столице Украины не слышали никаких взрывов.

"Это было время, когда произошёл так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет лёгкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство. А другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв", — заявил Магвеня.

Африканцев удивило, что на фоне сообщений о ракетной атаке киевляне продолжали находиться на улицах города.

"Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в отель и мы проезжали улицы, где люди вели обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией", — считает представитель президента ЮАР.

Напомним, украинские власти заявили о массированной ракетной атаке на Украину во время визита африканской делегации. Дипломатам пришлось спуститься в бомбоубежище.

Как сообщала "Страна", в результате ракетной атаки РФ в Киевской области пострадала 82-летняя женщина. Воздушные силы заявляют, что ПВО уничтожили шесть "Кинжалов" и шесть "Калибров", что летели в сторону Киевской области.