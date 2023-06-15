Российские модернизированные ракеты Х-35, которыми сможет атаковать Украину размещенный в Брянской области ракетный комплекс "Бал", тяжелее выявлять и сбивать.

Об этом сообщил на брифинге представитель Воздушны сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ракеты имеют увеличенную дальность поражения, но при этом меньше по размеру, поэтому их сложнее обнаруживать.

"Точно мы не можем знать, какая дальность поражения. Ну, там 260 км, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попадать из Брянской области. Ракета этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг. Если сравнивать с Х-101 или "Калибром", то там 400-450 кг. Сама ракета меньше, а это уже более опасно, потому что ее труднее обнаруживать, ведь ее площадь рассеяния (эффективная отражающая поверхность) меньше. К тому же ракета предназначена лететь над водой, а таким образом она прижимается ниже к земле", - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областям.

"Бал" имеет 4 самоходных пусковых установки, каждая несет 8 ракет, суммарный залп – 32 ракеты Х-35. Ракета летит на высоте менее 15 м на скорости около 1000 км/ч.

Ранее мы писали, что из-за размещения комплексов под Брянском угроза ракетных ударов по регионам на северо-востоке Украины выросла.

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