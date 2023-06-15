Угроза ракетных ударов по регионам на северо-востоке Украины выросла после переброски Россией в Брянскую область противокорабельных комплексов "Бал", способных запускать ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью в 260 и 500 километров.

Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"В связи с этим растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, позволяющими поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", – сказал генерал.

Напомним, что ранее мы писали о том, что РФ перебрасывает часть подразделений на Бахмутское направление.

А также, что армия РФ наносит воздушные удары по наступающим украинским войскам.

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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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