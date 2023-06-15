РФ перебрасывает часть своих подразделений с юга на Бахмутское направление.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Мы зафиксировали передвижение десантно-штурмового подразделения армии РФ с юга на Бахмутское направление. Противник продолжает концентрировать там свои силы, как личного состава, так и военной техники. Для того чтобы не давать продвигаться ВСУ", - сказала она.

Она говорит, что за полторы недели ВСУ продвинулись там на более чем три километра.

На юге новой информации она не сообщила. Лишь сказала, что происходит "постепенное продвижение ВСУ", но оно затрудняется мощным сопротивлением РФ, заминированными полями, использованием дронов-камикадзе и интенсивными обстрелами.

При этом Анна Маляр подтвердила, что россияне также проводят наступательные действия.

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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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