В ВСУ заявили, что интенсивность боёв на Бахмутском направлении снизилась
После нескольких дней наступления ВСУ интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась.
Об этом сообщил пресс-секретарь Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"За эти сутки на Бахмутском направлении интенсивность боёв была меньше, одно боевое столкновение произошло", — сказал он.
Он добавил, что РФ продолжает проводить ротацию в Бахмуте, чем пользуются ВСУ.
"Нужно отметить, что враг понимает значение для него Бахмута, поэтому отправляет туда прежде всего воздушно-десантные войска, которые в их понимании крайний аргумент на угрозы потери позиций", — сказал Череватый.
Ранее замминистра обороны Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров.
Как ранее писала "Страна", ВСУ продолжают продвижение под Бахмутом.
Череватый заявлял, что украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 1400 метров.
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