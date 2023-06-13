После нескольких дней наступления ВСУ интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась.

Об этом сообщил пресс-секретарь Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"За эти сутки на Бахмутском направлении интенсивность боёв была меньше, одно боевое столкновение произошло", — сказал он.

Он добавил, что РФ продолжает проводить ротацию в Бахмуте, чем пользуются ВСУ.

"Нужно отметить, что враг понимает значение для него Бахмута, поэтому отправляет туда прежде всего воздушно-десантные войска, которые в их понимании крайний аргумент на угрозы потери позиций", — сказал Череватый.

Ранее замминистра обороны Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров.

Как ранее писала "Страна", ВСУ продолжают продвижение под Бахмутом.

Череватый заявлял, что украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 1400 метров.

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