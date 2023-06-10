На Бахмутском направлении за сутки украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров. ВСУ наносят удары по войскам РФ, контратакуют, пользуясь тем, что россияне проводили ротационные мероприятия.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, российские военные пытаются бить по украинским подразделениям, нанесено 8 авиаударов и 330 раз производились обстрелы ствольной реактивной артиллерией.

"В общей сложности произошло 6 боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 3 бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 авто, которые подвозили боеприпасы и оружие", - сообщил Череватый.

Также спикер отметил, что враг пытается выстроить свою оборону и параллельно были попытки контратаковать украинские позиции, однако все эти попытки потерпели неудачу.

Напомним, Институт изучения войны сообщает, что украинские военные продолжают вести активные боевые действия в районе Бахмута, войска РФ перешли к обороне города.

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