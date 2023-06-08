Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 июня.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. О наступлении ВСУ в Запорожской области не сообщается.

2. Произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Весёлого Донецкой области,

Бахмутском – в районе Ивановского,

Авдеевском – в районе Северного и Опытного,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 27 авиаударов, совершила около 30 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 20 ударов с воздуха.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.