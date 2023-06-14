"Российская армия наносит ответный удар по наступающим украинским войскам", - с таким заголовком вышел материал в The New York Times.

По данным издания, одно из сел на юге Украины, освобожденных ВСУ на прошлой неделе, превратилось в руины под ответным огнем РФ из авиации и артиллерии. Россияне били по наступающим украинским войскам. Речь идет о боях под Великой Новоселкой.

Российские контрудары показали опасность наступления для ВСУ. Когда украинские войска покидают свои окопы и выходят за пределы досягаемости средств ПВО и систем радиоэлектронного подавления, они становятся уязвимыми для подобных российских атак с воздуха.

Американские ПЗРК "Стингер" могут быть быстро выдвинуты вперед, но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии.

"Российская оборонительная стратегия воздушных контрударов может замедлить украинскую кампанию, предоставив российским войскам больше времени для создания еще большей обороны. Украинские силы уже столкнулись с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами, воздушными атаками и артиллерийским огнем", - пишет издание.

Также ситуацию осложняет погода - накануне над югом пронеслись грозы, размывшие дороги и усложнившие операции для обеих армий.

Ранее в британской разведке сообщали о том, что Россия увеличила количество боевых вылетов авиации на юге Украины.

Также мы писали, что в ходе наступления ВСУ продвинулись на 200-1400 метров за три дня.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.