За последние трое суток ВСУ в ходе наступления продвинулись на некоторых направлениях на 200-1400 метров и освободили около 3 кв. км.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка (юг Донецкой области).

Также идут бои в районе сел Новоданиловка и Новопокровка (север Запорожской области).

Ситуацию на южном фронте мы анализировали в отдельном материале.

Также Ковалев отметил, что Россия увеличила количество ракетно-авиационных ударов.

"Этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет "Х-22", крылатых ракет морского базирования "Калибр", применил БПЛА "Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях", - сообщил он.

Напомним, ночью ВСУ сбили три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских дронов.

Ранее мы писали, что после нескольких дней наступления ВСУ интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

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