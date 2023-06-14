Ночью на 14 июня россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Он наносился крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя "Калибрами" в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря россияне атаковали 10 "Шахедами", 9 из них сбито.

Из Ростовской области нанесли удар по Донецкой области шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22. Последствия уточняются.

Напомним, сегодня ночью по Одессе был удар четырех "Калибров". Три человека погибли, семь получили ранения. Повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.