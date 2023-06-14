В Кривом Роге уже 12 жертв в результате удара по пятиэтажному дому - ночью от ожогов скончался 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Сегодня в городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара.

Также в городе 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 13 июня РФ ударила по Кривому Рогу. В одной из многоэтажек в результате ракетного удара начался пожар и люди оказались под завалами. Также удар нанесен по предприятию и другим объектам.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ударившей по Кривому Рогу ракете много компонентов не из России.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.