Российская армия обстреляла из артиллерии поселок городского типа Белозерка в Херсонской области. Один прилет пришелся во двор церкви, где был убит священник.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина. В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", - добавил Ермак.

По данным местных пабликов и Союза православных журналистов (СПЖ), под обстрел попал храм УПЦ Иоанна Предтечи, а погиб его настоятель благочинный Белозерского округа протоиерей Николай Палагнюк. Священник погиб, когда раздавал на территории храма гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям.

Как мы писали, в начале мая в результате сегодняшних массированных обстрелов Херсона и области по меньшей мере 16 человек погибли, еще 22 получили ранения.

А на днях Ермак обвинил Россию в ударе по лодке с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Один из погибших - 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину во время обстрела.