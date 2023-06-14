По Одессе ночью 14 июня был удар четырех "Калибров".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Четыре ракеты были выпущены с корабля в акватории Черного моря.

В результате воздушной атаки РФ взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Предварительно, шесть человек получили ранения.

После попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей произошло разрушение на площади 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м. Три сотрудника склада погибли, семь получили ранения.

Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Фото последствий атаки РФ в Одессе

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.