Одесская полиция провела в Аркадии на этих выходных вечерний рейд на предмет продажи алкоголя после 22:00. Его свидетелем стала "Страна".

Как сообщили "Стране" сотрудники заведений, такого рода проверка произошла впервые за все время войны.

"Я такое первый раз вижу. Говорят, что приехали какие-то большие "шишки", поэтому полиция устроила проверку. Полицейские зашли в заведение, чтобы убедиться, что мы не продаем алкоголь после 22:00. Также они попросили сделать музыку тише и останутся здесь до начала комендантского часа, чтобы проверить, как мы его соблюдаем, и поторопить нас, если понадобится", - рассказала сотрудница одного из баров.

Однако, как убедилась "Страна", в Аркадии и во всей Одессе в целом все же при желании можно купить алкоголь после 22:00 даже во время рейда полиции, и местные хорошо знают, где именно.

"Пока они до нас дойдут, мы успеем сделать ещё 50 коктейлей", - отметил бармен одного из популярных заведений в Аркадии, где нам продали алкоголь.

Как рассказали местные, кроме баров алкоголь можно купить в магазине рядом.

"Обычно мы всегда продаем, но сейчас не можем: полиция весь район оцепила, так ещё и Нацгвардия. Внезапно нагрянули", - сказала сотрудница одного из магазинов в Одессе.

Напомним, по данным опроса Украинского института будущего, почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.

Ранее мы писали, что в Украине все чаще штрафуют военных за распитие алкоголя.