Почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно данным опроса, большинство опрошенных (82%) употребляют алкоголь. При этом 28% увеличили употребление спиртных напитков после 24 февраля 2022 года.

Однако часто (больше двух раз в неделю) выпивают только 18% опрошенных.

При этом для 16% опрошенных алкоголь – важный способ расслабиться и отдохнуть.

Ранее сообщалось, что среди украинцев вырос уровень негативных эмоционально-психологических состояний за период с февраля по май. Рост частоты тревожных состояний показал опрос 1205 респондентов. 26% опрошенных заявили, что их состояние ухудшилось в последнее время. По сравнению с февралем на 5-7% выросла частота упоминаний симптомов преддепрессионных состояний.

Также более чем треть украинцев имеют раненых или убитых во время войны родственников и знакомых.

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