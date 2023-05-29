Среди украинцев вырос уровень негативных эмоционально-психологических состояний за период с февраля по май. Рост частоты тревожных состояний показал опрос 1205 респондентов. Об этом сообщает "Украинский институт будущего".

26% опрошенных заявили, что их состояние ухудшилось в последнее время. По сравнению с февралем на 5-7% выросла частота упоминаний симптомов преддепрессионных состояний.

Быструю усталость чувствуют 45% опрошенных (в феврале - 39%);

Слабость - 44% (39% в феврале);

Тревожность - 39% (в феврале - 36%);

Чересчур раннее пробуждение - 38% (в феврале - 31%);

Тревога или страх - 37% (в феврале - 35%).

Другой опрос показал, что треть украинцев имеют ксенофобное отношение к русским по национальности гражданам Украины.

Также более чем треть украинцев имеют раненых или убитых во время войны родственников и знакомых.

Тем временем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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