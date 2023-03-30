Ксенофобное отношение к русским по национальности гражданам Украины имеют 36% респондентов. При этом положительное отношение к этой этнической группе высказало большинство опрошенных - 64%.

Об этом сообщает КМИС, презентуя результаты нового исследования.

Правда, из этих 64% опрошенных готовы допустить русских украинцев в свое ближайшее окружение 29%, а 35% соглашаются, что они должны жить в Украине.

"Это отношение явно нерационально и несправедливо, потому что данные социологических исследований показывают, что в целом взгляды граждан Украины – этнических россиян хоть и несколько отличаются от взглядов этнических украинцев, но не очень существенно, и эти граждане также защищают Украину от врагов", - комментирует полученные результаты КМИС.

Социологи допускают возможность погрешности в оценках, т.к. "ситуация во время войны настолько напряженная, что снижается уровень понимания вопросов, в котором фигурируют россияне".

В то же время к внутренним переселенцам положительно относятся 95% опрошенных (негативное отношение к ним имеет только 5%). Ксенофобию к тем, кто остался на оккупированной территории, проявляет 14% опрошенных.

Ранее сообщалось, что более чем треть украинцев имеют раненых или убитых во время войны родственников и знакомых.

Также мы писали, что почти половина украинцев испытывают тревогу, страх и усталость.