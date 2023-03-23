Из бывших президентов украинцы лучше всего относятся к Леониду Кравчуку и Виктору Ющенко, а хуже всего - к Виктору Януковичу и Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным социологов:

к Леониду Кравчуку положительно относятся 55%, отрицательно – 38%;

к Леониду Кучме положительно относятся 45%, отрицательно – 50%;

к Виктору Ющенко положительно относятся 53%, отрицательно – 42%;

к Виктору Януковичу положительно относятся 7%, отрицательно – 91%;

к Петру Порошенко положительно относятся 39%, отрицательно – 57%.

Кучму и Януковича традиционно больше любят на востоке и юге, а Ющенко и Порошенко - на западе и в центре Украины.

Ранее сообщалось, что за время войны украинцы стали меньше смотреть телевизор, а новости ищут в соцсетях.

Также мы писали, почему началась волна отставок в украинской власти.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

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