Депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу в комментарии "Стране" объяснил, зачем внес в Верховную Раду законопроекты о повышении на 10% акцизов на алкоголь.

"Понятно, что денег на возврат доплат в 30 тысяч военным в тылу нет. Часть из нужных миллиардов я предложил, где найти, в своих законопроектах. Однако прятать голову в песок в этой ситуации тоже не вариант. Наверное, стоило бы вернуться к нашим прошлогодним дискуссиям на тему потенциальных изменений, чтобы доплаты были дифференцированы в зависимости от места службы и специфики выполняемых задач (предлагалось разделить на категории и добавлять кому-то 25, кому-то 20, 15, 10 тысяч). Потому что действительно было недовольство у военных из зоны боевых действий: мол, как это они получают +30 на второй-третьей линии, а столько же где-то в Черновцах или Ужгороде. Но пока мы обсуждали варианты мудрого решения, военное руководство решило одним махом у многих просто забрать доплату, что прогнозировано дало негативный эффект. Такие проблемы нужно решать оперативно, а не делать вид, что их нет", — говорит Мазурашу.

Напомним, сегодня в Раде зарегистрировали три законопроекта (№9251, №9252, №9253) о повышении на 10% акцизов на алкоголь. Вырученные средства планируется направить на выплаты военным.

Также мы писали, что доплаты в 30 тысяч военным в тылу были отменены приказом Минобороны Украины с 1 февраля. Это вызвало возмущение многих украинских военных.

В Раде подготовили законопроект о возврате выплат. Однако в МВФ заявили, что его реализация может негативно повлиять на экономику и финансовый рынок.