Бывшая жена и дочь заместителя начальника воинской части в Ровенской области получали "боевые" выплаты, хотя не находились на передовой.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственное бюро расследований (ГБР).

Схема фиктивной выплаты боевых доплат военным, которые на самом деле не несут службу на передовой, действовала в течение девяти месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее миллиона гривен.

"С начала полномасштабного вторжения России руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако по крайней мере двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тысяч гривен, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части", - сказано в посте.

20 апреля работники ГБР провели обыски на территории воинской части и по месту жительства военных, получавших доплаты незаконно. В результате следственных действий выявлена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.

Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части.

Предварительная квалификация правонарушения - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). По этой статье злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Также по решению суда они должны будут возместить государству противоправно выплаченные средства.

Ранее мы писали, что ГБР и НАБУ сообщили о новом подозрении двум бывшим чиновникам Минобороны. Подозрение касается статьи о злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Тем временем украинские военные под Херсоном жалуются, что им отменили доплаты за службу на передовой.