Голосование в Верховной Раде по возвращению надбавок в 30 тыс. гривен военным в тылу не гарантирует эти выплаты.

Об этом заявил заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии "Радио свобода".

Он фактически признал ранее заявленную депутатами информацию, что в поправке Дмитрия Разумкова к законопроекту N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника финансирования инициативы.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", - сказал Гетманцев.

Ранее и другие депутаты заявляли, что проголосованный законопроект о возвращении 30 тысяч военным в тылу является нереалистичным, потому что в бюджете не заложены на него деньги - требуется дополнительно почти 150 миллиардов гривен. А следовательно - для начала нужно проголосовать за изменения в бюджет, чтоб эти выплаты было из чего осуществлять.

В связи с этим депутаты уже подали проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.