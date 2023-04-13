Гетманцев подтвердил, что в бюджете нет денег на возвращение надбавок военным в тылу
Голосование в Верховной Раде по возвращению надбавок в 30 тыс. гривен военным в тылу не гарантирует эти выплаты.
Об этом заявил заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии "Радио свобода".
Он фактически признал ранее заявленную депутатами информацию, что в поправке Дмитрия Разумкова к законопроекту N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника финансирования инициативы.
"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", - сказал Гетманцев.
Ранее и другие депутаты заявляли, что проголосованный законопроект о возвращении 30 тысяч военным в тылу является нереалистичным, потому что в бюджете не заложены на него деньги - требуется дополнительно почти 150 миллиардов гривен. А следовательно - для начала нужно проголосовать за изменения в бюджет, чтоб эти выплаты было из чего осуществлять.
В связи с этим депутаты уже подали проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.