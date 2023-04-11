В Верховную Раду внесли блокирующее постановление по повода закона, к которому приняли правку о возврате выплат военным и ограничении зарплат. Автором проекта является Владимир Цабаль из фракции "Голос".

Об этом свидетельствует информация с сайта парламента.

"Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседаний Рады", – разъяснил ситуацию с постановлением другой нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Напомним, доплаты в 30 тысяч военным в тылу были отменены приказом Минобороны Украины с 1 февраля. Это вызвало возмущение многих украинских военных.

Вчера на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за возврат выплат 30 тысяч гривен военнослужащим, а также сотрудникам Нацполиции и ГосЧС, которые проходят службу в тылу.

А сегодня Железняк сообщил, что в госбюджете Украины нет денег на возвращение доплат военным в тылу. На эти цели нужно найти еще около 149 миллиардов гривен в год, что составляет 98% от всей необходимой суммы.