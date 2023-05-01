В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта (№9251, №9252, №9253) о повышении на 10% акцизов на алкоголь. Вырученные средства планируется направить на выплаты военным.

Все три законопроекта подал "слуга народа" Георгий Мазурашу.

"Он славится своими эпатажными инициативами, большая часть которых не находит поддержки у руководства фракции. Поэтому далеко не факт, что и эти законопроекты будут поддержаны", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что в Украине с июля увеличат до 20% акциз на топливо. По мнению главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, изначальное снижение НДС с 20 до 7% было ошибочным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.