В последнее время участились обвинительные приговоры украинским военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные в судебном реестре.

К примеру, 23 марта Шевченковский суд Запорожья назначил штраф 17 тысяч гривен сержанту резерва военной части, который во время несения службы находился на территории части в состоянии алкогольного опьянения (что было зафиксировано доктором запорожской областной психиатрической клиники). Суд признал военнослужащего виновным по статье 172-20 Кодекса об административных правонарушениях. Сержанту дали срок в 15 дней на оплату штрафа, в ином случае размер выплаты удвоится.

Аналогичное решение вынес Ужгородский городской районный суд Закарпатской области. Подсудимый солдат признался, что выпил 0,2 литра водки, находясь на территории пограничной части, после чего был обнаружен командованием.

Дзержинский горсуд Донецкой области присудил штраф 17 тысяч гривен лейтенанту, военнослужащему по мобилизации, водителю военной части, которого поймали на территории части в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат 2,2 промилле. Наказание ему назначили такое же - 17 тысяч гривен.

Статья 172-20 Кодекса об административных правонарушениях была изменена в декабре 2022 года в связи с принятием закона об особенностях несения военной службы в условиях военного положения. Закон предусматривает проверку военнослужащих, в случае, если есть основания считать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, военных в Украине будут будут проверять по новым правилам (на алкоголь и наркотики) в любое время и в любом месте, даже в отпуске и дома. За соответсвующий проект закона народные депутаты проголосовали еще 13 декабря прошлого года.

При этом Украина заняла одно из последних мест в Европе по употреблению алкоголя.