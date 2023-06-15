Ночью 15 июня ПВО Украины сбила 22 воздушные цели.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Всего было четыре пуска крылатых ракет из района Каспийского моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области", - сообщает Воздушное командование.

Также было сбито 20 иранских дронов.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области ночью в результате ракетного удара были повреждены два предприятия, там произошел пожар. Ранен один человек.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.