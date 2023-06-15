Ночью 15 июня РФ вновь ударила по Кривому Рогу. Повреждены два промышленных предприятия.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На предприятиях возникли пожары. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Повреждены газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.

Одну ракету сбила ПВО.

Также ночью в небе над регионом были уничтожены все пять ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Напомним, что 13 июня ночью Кривой Рог подвергся ракетному удару РФ. Была повреждена пятиэтажка, погибли 12 человек. Часть из них нашли под завалами.