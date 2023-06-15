Ночью РФ вновь ударила по Кривому Рогу, пострадали два предприятия
Ночью 15 июня РФ вновь ударила по Кривому Рогу. Повреждены два промышленных предприятия.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
На предприятиях возникли пожары. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Повреждены газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.
Одну ракету сбила ПВО.
Также ночью в небе над регионом были уничтожены все пять ударных дронов типа "Shahed-131/136".
Напомним, что 13 июня ночью Кривой Рог подвергся ракетному удару РФ. Была повреждена пятиэтажка, погибли 12 человек. Часть из них нашли под завалами.
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