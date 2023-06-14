Нацполиция опубликовала видео последствий ночного ракетного обстрела Одессы и области, где погибли три мирных жителя и 13 получили ранения.

Под завалами могут оставаться люди. "Калибры" были выпущены из Черного моря. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей.

В последнем уже потушили пожар, сейчас идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Напомним, что утром Россия ударила ракетам по Константиновке и Краматорску, есть погибшие.

Также был удар по Кировоградской области.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.