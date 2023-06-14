Этой ночью россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область, есть попадание по объекту инфраструктуры в Светловодске.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", - пишет Райкович.

Пожар был оперативно локализован. Обошлось без погибших и раненных.

Напомним, что также ночью ракетами ударили по Одессе. Там есть погибшие.

Кроме того, сегодня утром российские войска ударили ракетами по Краматорску и Константиновке. Три человека погибли и три получили ранения.

Ранее мы писали, что ночью на 14 июня россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе. ВУ сбили три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских дронов.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

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