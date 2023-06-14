Россия атаковала "Шахедами" Кировоградскую область, есть попадание по объекту инфраструктуры
Этой ночью россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область, есть попадание по объекту инфраструктуры в Светловодске.
Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", - пишет Райкович.
Пожар был оперативно локализован. Обошлось без погибших и раненных.
Напомним, что также ночью ракетами ударили по Одессе. Там есть погибшие.
Кроме того, сегодня утром российские войска ударили ракетами по Краматорску и Константиновке. Три человека погибли и три получили ранения.
Ранее мы писали, что ночью на 14 июня россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе. ВУ сбили три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских дронов.
Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.
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