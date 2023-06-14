Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Краматорску и Константиновке. Три человека погибли и три получили ранения в результате утреннего обстрела Донбасса.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Рашисты ударили на рассвете - в 5 утра - направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненный - ​​в Константиновке", - пишет Кириленко.

Также ракеты попали в частный сектор и нанесли значительный ущерб. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Ранее мы писали, что в результате вечернего обстрела 12 июня Константиновки в Донецкой области один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, сегодня ночью в результате ракетного удара по Одессе три человека погибли, повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Ночью на 14 июня россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе.