Россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов после активизации ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

Теперь на летном поле находятся по меньшей мере 27 вертолетов: пять Ка-52, девять Ми-8 (или Ми-24) и тринадцать Ка-29.

"Большинство вертолетов – это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ", – цитирует "Радио Свобода" авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.

Между тем в украинском Генштабе заявляют, что сейчас после нескольких дней наступления ВСУ интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.