Кадыровцев направляют в Белгородскую область для охраны границы от "диверсантов ВСУ".

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцов батальона "Запад-Ахмат" направляют в приграничные районы Белгородской области "для предотвращения диверсионных вылазок со стороны ВСУ".

Он говорит, что этот вопрос уже согласован с властями Белгородской области.

Незадолго до этого Путин заявлял, что дополнительные армейские силы под Белгород перебрасывать не будут, поскольку Киев хочет "отвлечь российские войска с других, более важных направлений".

Напомним, ранее о намерениях заняться охраной границ в Белгородской области заявлял Пригожин, у которого в последнее время обострился конфликт как с минобороны, так и с Кадыровым. По итогу ЧВК "Вагнер" отказалось подписывать контракт с минобороны РФ.

Ранее президент РФ Путин заявил, что воюющие на фронте ЧВК обязаны заключить контракты с Минобороны.

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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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