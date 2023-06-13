Путин заявил, что воюющие на фронте ЧВК обязаны заключить контракты с Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин сказал, что частные военные компании (ЧВК), которые воюют на фронте, должны заключить контракты с Минобороны.
Об этом он заявил на встрече с российскими военкорами.
"Первое: нужно заключить контракты с Минобороны. Второе: внести изменения в законы. И то и другое будет сделано", - пообещал Путин.
Таким образом он фактически поддержал позицию российского Минобороны по поводу обязательного заключения контрактов государственным ведомством для всех "добровольческих формирований".
Кроме того, Путин не стал отвечать на вопрос о дальнейших планах РФ после контрнаступления Украины.
"Пойдем ли мы дальше?" - спросили у главы Кремля.
Президент РФ сказал, что не будет разглашать планы. И добавил, что они зависят от "соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ".
"У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям", - сказал Путин.
Напомним, все "добровольческие отряды" России должны до 1 июля подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом говорится в приказе, который подписал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с ведомством.
"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - сказал Пригожин.