Президент РФ Владимир Путин сказал, что частные военные компании (ЧВК), которые воюют на фронте, должны заключить контракты с Минобороны.

Об этом он заявил на встрече с российскими военкорами.

"Первое: нужно заключить контракты с Минобороны. Второе: внести изменения в законы. И то и другое будет сделано", - пообещал Путин.

Таким образом он фактически поддержал позицию российского Минобороны по поводу обязательного заключения контрактов государственным ведомством для всех "добровольческих формирований".

Кроме того, Путин не стал отвечать на вопрос о дальнейших планах РФ после контрнаступления Украины.

"Пойдем ли мы дальше?" - спросили у главы Кремля.

Президент РФ сказал, что не будет разглашать планы. И добавил, что они зависят от "соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ".

"У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям", - сказал Путин.

Напомним, все "добровольческие отряды" России должны до 1 июля подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом говорится в приказе, который подписал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с ведомством.

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - сказал Пригожин.