Президент РФ Владимир Путин сказал, что пока в России нет необходимости в новой волне мобилизации.

Об этом он заявил на встрече с российскими военкорами.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в РФ новая волна мобилизации, он сказал, что это зависит от того, какие цели ставятся в войне в Украине.

"Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет", - объяснил Путин.

По его словам, сейчас упор делается на набор контрактников. И с января их набрали, по утверждению Путина, уже 156 тысяч человек.

Также Путин не видит необходимости объявлять в России военное положение.

Кроме того, президент РФ сообщил, что производство наиболее востребованных на фронте беспилотников в России выросло в десять раз.

"Оборонные заводы работают в две-три смены", - заявил Путин.

На той же встрече он говорил, что цели российского вторжения в Украину остаются прежними. И что Россия "до сих пор настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и с Западом".

Также сегодня глава Кремля подписал закон об изъятии у российских призывников загранпаспортов.