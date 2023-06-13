Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изъятии у российских призывников загранпаспортов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Новый закон обязывает сдавать загранпаспорта прежде всего призывников на срочную службу (в частности, мужчин 18–27 лет, не освобожденных от призыва по каким-либо основаниям), но это требование потенциально может быть распространено и на мобилизованных.

Обязанность сдать загранпаспорт появится не сразу по факту получения повестки, а только после окончательного решения призывной комиссии о призыве гражданина (то есть только после личной явки в военкомат) и уведомления гражданина военкоматом об ограничении выезда.

При этом закон не предусматривает права госорганов РФ изымать загранпаспорт в связи с призывом – только обязанность призывника его сдать. Таким образом, ответственности за несдачу загранпаспорта нет. Однако в законе прописано, что загранпаспорт могут принудительно изъять в связи с его недействительностью (например, если он выдан на основании поддельных документов или недостоверных сведений, содержит недостоверную информацию, либо "непригоден для дальнейшего использования").

После получения уведомления о запрете на выезд за границу гражданин должен РФ должен будет сам в течение пяти дней сдать свой загранпаспорт. А военные, ушедшие в отставку, на пять лет будут сдавать свои загранпаспорта на хранение в ФСБ.

Как мы писали, на прошлой неделе этот закон принял Совет Федерации.

А сегодня в Госдуму внесли законопроект об освобождении от ответственности мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в период военного положения или в военное время.