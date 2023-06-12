Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9278, которым предусмотрен перенос празднования Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

8 мая.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Ну все, с сегодняшнего дня полностью официально. 8 мая в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. И соответственно 8 мая выходной день вместо 9 мая (Дня Европы)",- написал Железняк.

Напомним, 29 мая Верховная Рада Украины поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. "За" проголосовали 317 депутатов.

Еще 8 мая президент Владимир Зеленский объявил, что со следующего года празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 г. переносится с 9 мая, в связи с чем он внес в Верховную Раду законопроект.

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