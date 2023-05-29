В понедельник, 29 мая, Верховная Рада Украины поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 317 депутатов.

Напомним, 8 мая президент Владимир Зеленский объявил, что со следующего года празднование Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 г. переносится с 9 мая, в связи с чем он внес в Верховную Раду законопроект.

Документом предлагается сделать 8 мая праздничным и нерабочим днем. А 9 мая (которое станет Днем Европы) таким образом будет рабочим днем.

Ранее сообщалось, что законодательная инициатива президента будет принята по ускоренной процедуре.