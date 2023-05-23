Голосование за законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая, внесенный Офисом президента, запланировано на следующую неделю.

Об этом "Стране" сообщают источники, близкие к фракции "Слуги народа".

При этом они уверяют, что голосов должно быть с лихвой. Якобы проголосуют не только "слуги", но и, например, фракция "Европейской солидарности".

Напомним, 8 мая президент Владимир Зеленский объявил, что со следующего года празднование Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 г. переносится с 9 мая, в связи с чем он внес в Верховную Раду законопроект. Документом предлагается сделать 8 мая праздничным и нерабочим днем. А 9 мая (которое станет Днем Европы), таким образом, будет рабочим днем.

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тогда сообщил, что законодательная инициатива президента будет принята по ускоренной процедуре.