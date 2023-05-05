Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №8186, которым полицейским позволяют уничтожать любые "подозрительные" беспилотники и предполагаются штрафы от 1020 до 6,8 тысяч гривен за нарушение использования БПЛА.

Об этом свидетельствует статус в карточке документа на сайте Верховной Рады.

"Предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей", - говорится в документе.

За повторное нарушение предусмотрен штраф от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.

Теперь законопроект рассмотрят во втором чтении, необходимом для того, чтобы принять его в целом.

Напомним, ранее командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило, что над Киевом сбили украинский Bayraktar. О необычной форме беспилотника, не похожего на "Шахед", сообщали жители столицы.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.