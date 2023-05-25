Депутаты Киевсовета на заседании проголосовали за лишение генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.

Брежнев был первым, кто его удостоился. Это произошло после того, как генсек открыл в Киеве мемориал Родине-матери.

Напомним, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко рассказывал о намерениях депутатов Киевского городского совета рассмотреть вопрос о лишении Брежнева звания почетного гражданина Киева, также о лишении звания почетного гражданина Киева еще ряда лиц.

В 2006 году в интервью "Фактам" бывший министр культуры УССР Юрий Ельченко рассказывал, что Брежнев был первым, который получил звание почетного гражданина Киева.

В 1981 году Брежнев открывал в Киеве памятник Родина-мать, а в 1982 году получил титул почетного гражданина.

Как сообщалось, власти города Каменское Днепропетровской области отказались демонтировать памятник уроженцу города Брежневу.

Также мы писали, что снос памятника первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому не поддержали депутаты в городе Верхнеднепровске Днепропетровской области.